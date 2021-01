Covid in Sicilia, l’epidemia non frena: contagi in crescita 1.969 nuovi casi

Il contagio da Covid-19 in Sicilia non accenna a diminuire. In trend è stabile, ma conferma come la diffusione del virus su tutto il territorio isolano preoccupa, tanto da far pensare all’istituzione di nuove zone rosse. Cresce anche il numero dei ricoverati. Nelle ultime 24 ore, registrati 1.969 nuovi positivi, a fronte di 10.542 tamponi effettuati. Sempre alto il numero delle vittime 36. I dati emergono dall’ultimo bollettino del Ministero della Salute, aggiornato alle 15 di oggi, mercoledì 13 gennaio.

Questa la suddivisione dei nuovi casi nelle province siciliane: 557 a Catania, 445 a Palermo, 380 a Messina, 218 a Siracusa, 124 a Trapani, 79 ad Agrigento, 71 a Caltanissetta, 62 a Enna e 33 a Ragusa.

Sono 44.677 gli attuali positivi, di questi 1.371 sono i ricoverati in ospedale con sintomi, e 208 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 43.098 persone. I casi totali di Coronavirus in Sicilia dall’inizio dell’emergenza sanitaria del Coronavirus sono 113.524. I guariti sono 66.006, i decessi salgono a 2.805. 2.841