Covid in Sicilia, leggero calo nei contagi ma sempre sopra i 1.500. Resta alto il numero delle vittime

Nelle ultime 24 ore, in Sicilia, registrato un calo dei contagi da Covid-19, ma i numeri per la trasmissione del virus, restano ancora alti, in quella che sembra a tutti gli effetti la terza ondata. Sotto accusa pranzi e cene in occasione delle recenti festività natalizie, e di fine anno. In aumento i ricoverati in ospedale. Accertati 1.587 nuovi positivi, a fronte di 8.698 tamponi effettuati. Resta sempre alto il numero dei decessi, 37, nelle ultime 24 ore. I dati emergono dall’ultimo bollettino del Ministero della Salute, aggiornato alle 15 di oggi, lunedì 11 gennaio.

In provincia di Agrigento gli attuali positivi sono 703. Ad Agrigento gli attuali contagiati sono 117. Questa la suddivisione dei nuovi casi nelle province siciliane: 469 a Catania, 451 a Palermo, 246 a Messina, 232 a Siracusa, 75 a Caltanissetta, 35 ad Agrigento, 35 ad Enna, 31 a Ragusa e 13 a Trapani.

Sono 42.819 gli attuali positivi, di questi 1.298 sono i ricoverati in ospedale con sintomi, e 208 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 41.313 persone. I casi totali di Coronavirus in Sicilia dall’inizio dell’emergenza sanitaria del Coronavirus sono 109.642. I guariti sono 64.058, i decessi salgono a 2.765.