Covid in Sicilia, la curva sale: 719 nuovi casi

Sempre più in alto la curva epidemiologica in Sicilia, dove nelle ultime 24 ore, registrati ben 719 nuovi casi di Covid-19 (ieri erano stati 627), su 14.046 tamponi processati, e il tasso di positività è di 3,64%. I morti sono stati tre, e così il numero delle vittime siciliane sale a 6.039. E’ quanto si evince dal bollettino del Ministero della Salute di giovedì 29 luglio.

I nuovi casi nelle nove province siciliane: Palermo: 115 (71.409 casi complessivi dall’inizio pandemia); Catania: 105 (61.838); Messina: 1 (27.140); Siracusa: 67 (17.268); Trapani: 49 (14.849); Ragusa: 235 (14.562); Caltanissetta: 58 (13.803); Agrigento: 75 (13.441); Enna: 14 (7.025).

Gli attuali positivi nell’Isola sono 9.475 (più 532 rispetto a ieri), delle quali 9.179 in isolamento domiciliare. Complessivamente in ospedale ci sono ricoverate 296 persone, delle quali 267 in area medica e 29 in terapia intensiva (ieri erano 26).