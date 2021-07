Covid in Sicilia, la curva epidemiologica in crescita: 386 nuovi casi

Altri 386 casi positivi da Covid-19, nelle ultime 24 ore, in Sicilia, su 9.583 tamponi effettuati. Al momento l’aumento dei contagi non si è tradotto – per fortuna – in una crescita di ricoveri. E’ il dato contenuto nel bollettino del Ministero della Salute di venerdì 16 luglio.

I nuovi casi nelle singole province siciliane: Palermo: 80 (70.395 casi complessivi dall’inizio della pandemia); Catania: 66 (60.873); Messina: 4 (26.875); Siracusa: 43 (16.857); Trapani: 26 (14.407); Ragusa: 10 (13.387); Caltanissetta: 78 (12.616); Agrigento: 59 (12.501); Enna: 20 (6.750).

Nessun decesso. Le vittime restano 6.006. Gli attuali positivi sono 4.409. Sono 144 i ricoverati con sintomi, di cui 23 in terapia intensiva.