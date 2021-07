Le vie dei tesori alla scoperta alla scoperta di Mazzallakkar, a Sambuca

Cos’era mai Mazzallakkar? Un fortino arabo che proteggeva dal basso il castello di Zabut arrampicato sulla collina? Un presidio più tardo, dopo l’anno Mille, quando l’antica Sambuca era già nata, magari sorto su un’architettura preesistente? Oppure, come ipotizzano gli storici di recente, una masseria fortificata cinquecentesca che i nobili Perollo, i signori della zona, avevano costruito sullo stile dei castelli maltesi, nell’isoletta dove avevano possedimenti; sembra ci fosse anche una sorta di canale navigabile attraverso cui anticamente si portavano masserizie fino al mare. Già il nome, a sentirlo pronunciare, evoca veli, spezie, mercanti, profumi, sete e incensi. Ma la storia del fortino che ogni sei mesi riemerge dall’acqua placida del lago Arancio (altro nome delizioso), è ancora tutta da scrivere. Siamo in un lembo autentico di Sicilia, in una zona dove i tramonti si tingono facilmente di rosa: qui arriveranno domani e domenica (17 e 18 luglio) Le Vie dei Tesori: dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20, si potrà raggiungere la riva del lago e il fortino. La visita guidata partirà dalla Cantina Ulmo di Planeta, affacciata sul lago Arancio. Ieri , 15 luglio, l’inaugurazione con l’assessore regionale ai Beni culturali e Identità siciliana Alberto Samonà, il sindaco di Sambuca Leo Ciaccio, il vicesindaco Giuseppe Cacioppo, l’amministratore delegato di Planeta, Alessio Planeta, il presidente della Federazione Strade del Vino di Sicilia, Gori Sparacino, il soprintendente ai Beni culturali di Agrigento Michele Benfari, il presidente della Fondazione Le Vie dei Tesori Laura Anello e tutto il gruppo di lavoro delle Vie dei Tesori.