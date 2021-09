Covid in Sicilia, il virus continua a circolare: 643 nuovi casi e 18 vittime

Sono 643 i nuovi casi positivi di Covid-19 registrati, in Sicilia, nella ultime 24 ore (ieri erano stati 602), a fronte di 18.040 tamponi processati, e il tasso di positività è stabile: oggi è 3,56%, ieri 3,20%. I morti sono 18, e così il totale delle vittime siciliane sale a quota 6.691. E’ quanto emerge dal bollettino del Ministero della Salute di sabato 18 settembre.

I nuovi casi nelle nove province siciliane: Palermo: 141 (82.510 casi complessivi dall’inizio della pandemia); Catania: 206 (72.527); Messina: 119 (33.314); Siracusa: 41 (22.330); Ragusa: 32 (19.341); Trapani: 37 (19.129); Caltanissetta: 48 (17.492); Agrigento: 19 (16.927); Enna: 0 (9.037). Sul fronte dei ricoveri, in ospedale ci sono complessivamente 766 persone, con 666 in area medica, e 100 in terapia intensiva.