Covid in Sicilia, il contagio torna a crescere: 398 nuovi casi

Il contagio si mantiene alto in Sicilia, dove nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 398 nuovi casi al Covid-19, su 33.413 tamponi processati. L’Isola, comunque, scende al quinto posto per casi giornalieri, e l’indice di positività è sceso all’1,2% (ieri era 2,9%). Emerge dal bollettino quotidiano del Ministero della Salute di mercoledì 3 novembre.

Registrate 7 vittime. Attualmente ci sono 7.401 positivi al Covid in Sicilia, di cui 305 ricoverati in regime ordinario, 40 in terapia intensiva, e 7.056 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 294.877, e i decessi a 7.029.

I nuovi casi nelle nove singole province siciliana: Palermo: 46, Catania: 194, Messina: 8, Siracusa: 34, Trapani: 38, Ragusa: 4, Caltanissetta: 29, Agrigento: 28, Enna: 17.