Conosci, previeni e difenditi, iniziativa al Centro Commerciale Città dei Templi

In Italia lo spray urticante è in vendita liberamente: si può trovare in armerie e negozi specializzati, su internet e, dal 2011, anche in alcuni supermercati o persino farmacie.

Questo oggetto che dà sicurezza soprattutto alle donne viene commercializzato a un prezzo contenuto e si presenta come “un’arma di difesa personale” dalle aggressioni, come accaduto a Milano, dove una ragazza di 25 anni è riuscita a salvarsi da un tentativo di violenza sessuale da parte di un uomo di 31 anni, che l’aveva molestata alla stazione Garibaldi.

Dopo questo episodio i venditori registrano un boom di richieste, mentre si moltiplicano i comuni che vogliono distribuirlo gratuitamente alle donne, come avvenuto a Cascina (Pisa), mentre molte amministrazioni lo hanno dato in dotazione alle polizie municipali.