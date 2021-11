Covid in Sicilia, il contagio resta stabile: 505 nuovi casi

Sono 505 i nuovi casi da Covid registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia, su 34.683 tamponi processati. Il tasso di positività è crollato dal 3,69% di ieri, all’1,45% di oggi. I morti sono stati invece 16, e così il numero delle vittime siciliane sale a 7.162. Emerge dal bollettino diffuso dal Ministero della Salute di martedì 23 novembre.

Sui ricoveri in ospedale: in area medica ci sono 340 persone (ieri erano 352), ma sale anche se di poco il numero dei ricoverati in terapia intensiva: oggi 42, ieri 41. In totale le persone in ospedale per covid sono 382 (ieri erano 393).