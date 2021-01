Covid in Sicilia, boom di nuovi contagi, scuole chiuse

La curva epidemiologica nelle ultime 24 ore in Sicilia è schizzata verso l’alto. E aumentano anche i ricoveri in ospedale. Registrati 1.842 nuovi casi di Covid-19, a fronte di 10.587 tamponi effettuati. E ci sono stati altri 35 decessi. I dati emergono dall’ultimo bollettino del Ministero della Salute, aggiornato alle 15 di oggi, venerdì 8 gennaio.

Questa la suddivisione dei nuovi casi nelle province siciliane: Catania: 401; Palermo: 472; Messina: 361; Ragusa: 51; Trapani: 226; Siracusa: 184; Caltanissetta: 81; Agrigento: 63; Enna: 3:

Sono 39.672 gli attuali positivi, di questi 1.246 sono i ricoverati in ospedale con sintomi, e 200 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 38.226 persone. I casi totali di Coronavirus in Sicilia dall’inizio dell’emergenza sanitaria del Coronavirus sono 104.483. I guariti sono 62.147, i decessi salgono a 2.664. Il presidente della Regione Nello Musumeci ha firmato una nuova ordinanza: CONTROLLI PER CHI ARRIVA E STOP A LEZIONI IN PRESENZA, MUSUMECI FIRMA ORDINANZA.

