Covid, il sindaco chiude tutte le scuole di Agrigento

Scuole chiuse ad Agrigento da lunedì 11 e fino a lunedì 18. Lo ha disposto questo pomeriggio il sindaco Franco Miccichè preoccupato per il rischio di un aumento dei contagi per studenti, professori e personale Ata. Il provvedimento del dott. Miccichè, che ricordiamo è anche medico del dipartimento prevenzione della salute pubblica, riguarderà tutte le scuole elementari e medie sia inferiori che superiori della città. Il provvedimento di Miccichè anticipa di pochi minuti quello analogo disposto dal presidente della Regione Siciliana (Leggi l’ordinanza regionale). Le lezioni continueranno con la didattica a distanza, come si è fatto in questi mesi. Resteranno aperte solo le materne e gli asili nido, per favorire le famiglie che possono, volendo, lasciare i loro figli per andare a lavorare. Le notizie che arrivano dal resto dell’isola non sono confortanti. Nelle ultime 24 ore in Sicilia c’è stato un boom di nuovi contagi. Anche il presidente della Regione ha disposto la chiusura delle scuole. Il presidente della Regione Nello Musumeci ha firmato una nuova ordinanza: CONTROLLI PER CHI ARRIVA E STOP A LEZIONI IN PRESENZA, MUSUMECI FIRMA ORDINANZA.

