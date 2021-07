Covid in Sicilia, i contagi non calano: 183 nuovi casi

Sono 183 i nuovi casi di Covid-19, registrati in Sicilia, nella ultime 24 ore (ieri erano stati 192), su 7.322 tamponi processati, e così il tasso di positività passa al 2,49%, rispetto al 1,88% di ieri. I morti sono stati 2, e il numero complessivo delle vittime siciliane sale a 5.992.

Emerge dal bollettino del Ministero della Salute di domenica 11 luglio. Le persone attualmente positive in Sicilia sono 3.650 (più 103 rispetto a ieri), delle quali 3.504 in isolamento domiciliare. I ricoverati sono 146 (ieri erano 148): 129 in area medica e 17 in terapia intensiva.