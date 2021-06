Covid in Sicilia, gli attuali positivi sono 5.702

Sono 170 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia, nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 228). Il numero dei tamponi processati è stato di 14.208, e così il tasso di positività ancora in calo si attesta sul 1,19 (ieri era del 1.72%).

I morti sono stati invece 3 e il totale delle vittime sale a 5.931. Emerge dal bollettino del Ministero della Salute, di venerdì 18 giugno.

Il numero delle persone attualmente positive in Sicilia è di 5.702 (-199 rispetto a ieri), delle quali 5.413 in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale sono 289 (ieri erano 318), delle quali 30 in terapia intensiva.