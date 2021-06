Covid in Sicilia: gli attuali positivi nell’Isola sono 7.883

Sono 156 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 9.759 tamponi effettuati, e dunque il tasso di positività si attesta sul 1,59%. I morti sono stati 3 (ieri 2), e così il totale delle vittime sale a 5.876. Emerge dal bollettino del 7 giugno del Ministero della Salute.

I nuovi casi suddivisi nelle nove province siciliane: Palermo: 42 (69.430 casi complessivi dall’inizio della pandemia); Catania: 41 (59.268); Messina: 24 (26.492); Siracusa: 14 (16.398); Trapani: 13 (13.896); Ragusa: 4 (12.705); Agrigento: 0 (11.764); Caltanissetta: 17 (11.508); Enna: 1 (6.219).

Complessivamente in ospedale ci sono ricoverate 435 persone (ieri erano 426), delle quali 392 in area medica e 43 in terapia intensiva. Gli attuali positivi nell’Isola sono 7.883, dei quali 7.448 in isolamento domiciliare.