Covid in Sicilia, dato stabile: 1.024 nuovi casi e 10 vittime

Stabili in Sicilia i contagi, dove secondo il bollettino del Ministero della Salute di domenica 5 settembre, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 1.024 nuovi casi di Covid-19, a fronte di 14.242 tamponi effettuati, e si contano purtroppo altri 10 morti, e i decessi totali sono ormai arrivati a 6.445. La Sicilia resta la prima regione in Italia per diffusione del virus.

I nuovi casi nelle nove province siciliane: Palermo 379 contagi, Siracusa 158, Catania 139, Ragusa 107, Caltanissetta 88, Trapani 70, Agrigento 50, Enna 21 e Messina 12.

Nell’Isola ci sono attualmente 28.462 positivi, di cui 27.497 in isolamento domiciliare. In totale sono 965 le persone ricoverate in Sicilia, dato identico a ieri, 845 sono ricoverati nei reparti Covid ordinari (ieri era 848) e 120 in terapia intensiva (ieri erano 117). I casi totali di Coronavirus dall’inizio della pandemia sono 282.459, i guariti 247.552 (873 nelle ultime 24 ore).