Covid in Sicilia, dato contagio di nuovo in aumento

Aumento anche se di poco rispetto a ieri il dato del contagio da Covid-19 in Sicilia. Registrati 378 nuovi casi positivi, su 11.194 tamponi effettuati, con una incidenza in risalita fino quasi al 3,4%, in leggero aumento rispetto a ieri. La Regione oggi è al secondo posto in Italia per numero di contagi giornalieri. Così come rilevato dal bollettino del Ministero della Salute di oggi, lunedì 24 maggio.

I dati dei nuovi positivi nelle nove province siciliane: Agrigento 1 (11.355 casi complessivi dall’inizio della pandemia); Palermo: 124 (68.704) Catania: 142 (57.640); Messina: 33 (26.055); Siracusa: 40 (16.032); Trapani: 2 (13.618); Ragusa: 18 (12.386); Caltanissetta: 16 (11.397); Enna: 2 (6.083).

I morti sono stati 8 e portano il totale a 5.747. Il numero degli attuali positivi è di 13.016 e torna, dopo giorni, a risalire facendo segnare un + 88 casi. Questo perché i guariti sono soltanto 282. Negli ospedali i ricoverati sono 699, 21 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 98, 4 in meno rispetto al bollettino precedente.