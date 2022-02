Covid in Sicilia, curva continua a scendere: 3.480 nuovi casi

Continua a scendere la curva epidemica, così come avviene in tutta Italia, e l’sola è al quinto posto per numero di contagi giornalieri. Sono 3.480 i nuovi casi di Covid registrati in Sicilia, nelle ultime 24 ore, su 31.070 tamponi processati, e l’indice di positività è all’11,2% (ieri era all’11,7%). Ieri erano stati 4.776 i positivi. È quanto emerge dal bollettino del Ministero della Salute di venerdì 25 febbraio.

Attualmente, in Sicilia, ci sono 231.164 positivi, di cui 1.112 ricoverati in regime ordinario (in calo), 74 in terapia intensiva (+5 rispetto a ieri), e 229.978 in isolamento domiciliare. I decessi sono 16 (tutti dei giorni precedenti) e portano il totale delle vittime a 9.395. I nuovi casi nelle singole province siciliane: 1.166 a Palermo, 809 a Catania, 775 a Messina, 444 a Siracusa, 310 a Ragusa, 275 a Trapani, 432 ad Agrigento, 219 a Caltanissetta e 110 a Enna.