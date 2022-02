Bonus amianto: come funziona e requisiti

Se parliamo di tutela ambientale è necessario parlare di amianto, di come rimuoverlo, trasportarlo e smaltirlo, bonificando il luogo contaminato. L’amianto è un materiale composto da silicato di magnesio, calcio e ferro, per moltissimi anni, è stato utilizzato nell’edilizia, ma con il tempo rilascia delle particelle che inalate dall’uomo producono gravi problemi alla salute. Dal 1992 l’amianto è un materiale vietato ma ancora in circolazione perché presente in molte strutture, pertanto chi fosse a conoscenza di vivere a contatto con questo dannoso materiale deve rimuoverlo.

La Ugri- Servizi per l’Ambiente, oltre alla consulenza, dispone di una regolare iscrizione all’albo dei gestori ambientali e ci occupiamo quindi anche dello smaltimento dell’amianto e della relativa bonifica dei luoghi.

I nostri operatori, formati per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi, procederanno con nostri mezzi alla rimozione del materiale, lo trasporteranno per poi essere smaltito a norma di legge e verrà effettuata la bonifica del sito contaminato.

La Ugri srl svolge un servizio completo, ci occupiamo infatti del :

– Monitoraggio ambientale e delle analisi atte alla rilevazione delle fibre di amianto.

– Gestione della burocrazia relativa al processo di bonifica, come la redazione e la presentazione dei piani di lavoro all’ASL di competenza.

– Rimozione effettiva dei manufatti contenenti amianto, gestione delle fasi finali del processo di bonifica, come la redazione dei certificati di restituibilità di beni o siti liberi da contaminazione.

Il bonus 2021 per la rimozione e lo smaltimento amianto è stato prorogato fino al 30 giugno del 2022, si tratta di un incentivo che consente alle imprese di procedere con lo smaltimento dell’asbesto negli edifici in ristrutturazione. Se vengono eseguite tutte le regole imposte per la rimozione sicura della sostanza cancerogena, i soggetti avranno diritto a ricevere un credito d’imposta del 50%. Per poter usufruire di questa possibilità, gli interventi ammessi sono i seguenti:smaltimento e rimozione di eternit (cemento-amianto), rimozione e smaltimento di amianto in lastre, tubi, sistemi di coibentazione.