Covid in Sicilia, cresce l’allarme: 2.078 nuovi casi. Record di contagi

Cresce l’allarme in Sicilia, dove nelle ultime 24 ore, accertati 2.078 nuovi casi da Covid-19, su 41.651 tamponi eseguiti e il tasso di positività è al 4,9%. Record di contagi in un solo giorno nell’isola. Sono state 15 le vittime. Emerge dal bollettino diffuso dal Ministero della Salute di giovedì 23 dicembre.

Attualmente in Sicilia ci sono 23.635 positivi al Coronavirus, di cui 568 ricoverati in regime ordinario, 76 in terapia intensiva e 22.991 in isolamento domiciliare. I nuovi casi nelle nove province siciliane: Palermo: 410, Catania: 432, Messina: 393, Siracusa: 131, Trapani: 121, Ragusa: 100, Caltanissetta: 176, Agrigento: 268, Enna: 47.