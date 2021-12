Natale all’insegna della semplicità e in famiglia per gli agrigentini

Ricordate il motto “Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi?” Ecco: la festa ,ormai alle porte, si conferma per gli agrigentini un momento da trascorrere in famiglia. Il desiderio è condividere l’atmosfera magica soprattutto con i familiari più stretti. No alle lunghe tavolate con parenti “lontani” , gli agrigentini vogliono condividere i giorni natalizi con le persone amate: figli, nipoti, genitori e nonni. L’apertura dei regali è un rito immancabile e in tanti , in queste ore, sono alle prese con gli ultimi acquisti. (VIDEO)