Covid in Sicilia, cresce la curva epidemica: altri 416 nuovi positivi

Sono 416 i nuovi casi di Covid 19, registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia, su 16.071 tamponi processati, e il tasso di positività è del 2,6% (ieri era 1,7%). La Sicilia oggi è al quinto posto per numero di contagi giornalieri. Emerge dal bollettino del Ministero della Salute di lunedì 8 novembre.

Sono 121 i pazienti dimessi o guariti e un morto. Il totale dei positivi nell’isola sale così a 8.425, con 648 casi in più rispetto a ieri. I pazienti ricoverati in regime ordinario sono 333; 46 sono ricoverati in terapia intensiva (sei nuovi ingressi oggi), e 8.046 si trovano in isolamento domiciliare.

I nuovi casi nelle nove province siciliane: Palermo 68, Catania 180, Messina 101, Siracusa 22, Trapani 13, Ragusa 12, Caltanissetta 9, Agrigento 10 e Enna 1.