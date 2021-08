Covid in Sicilia, cresce il contagio: 1.369 nuovi casi e altre 10 vittime

In Sicilia da domani in zona gialla il contagio non arretra. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.369 nuovi casi di Covid-19, su 13.506 tamponi processati, e ci sono state purtroppo altre 10 vittime, e il totale dei decessi adesso è di 6.314. Emerge dal bollettino Ministero della Salute, di domenica 29 agosto.

La Sicilia resta prima in Italia per nuovi contagi, per attuali positivi, per ricoveri ordinari e ricoveri in terapia intensiva e per decessi, e l’incidenza nelle ultime 24 ore è risalita al 10% (ieri era al 5,7%), in Italia è al 2,67.

Gli attuali positivi nell’Isola sono 27.424, di cui 26.510 in isolamento domiciliare, 806 ricoverati in ospedale con sintomi da Covid, e 108 ricoverati in Terapia Intensiva. I nuovi casi risultano così suddivisi nelle nove province siciliane: Palermo 343, Catania 259, Messina 146, Siracusa 195, Ragusa 212, Trapani 70, Caltanissetta 73, Agrigento 61, Enna 10.