Covid in Sicilia, contagio stabile: 1.061 nuovi casi. In aumento i ricoveri

Contagi da Covid-19 stabili in Sicilia, nel giorno del 25 aprile. Nelle ultime 24 ore, accertati 1.061 nuovi casi positivi da Covid-19, meno 34 rispetto a ieri, a fronte di 21.800 tamponi effettuati. I morti sono stati 6. Emerge dal bollettino del Ministero della Salute, aggiornato alle ore 15 di oggi, domenica 25 aprile.

I nuovi casi distribuiti per le nove province siciliane: Agrigento 55 (10.166 casi complessivi dall’inizio della pandemia); Palermo: 378 (63.187); Catania: 148 (51.925); Messina: 146 (24.102); Siracusa: 123 (14.419); Trapani: 26 (12.754); Ragusa: 116 (10.992); Caltanissetta: 65 (10.294); Enna: 4 (5.737).

Gli attuali positivi nell’Isola sono 25.510, di cui 1.244 ricoverati in ospedale in degenza ordinaria (più 10 rispetto a ieri), e altri 171 pazienti in terapia intensiva (meno 8 rispetto a ieri). In isolamento domiciliare si trovano 24.095. I casi totali dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono 203.576. I guariti sono complessivamente 172.774, mentre il numero delle vittime sale a 5.292.