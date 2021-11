Covid in Sicilia, contagio resta stabile: 567 nuovi casi

Il contagio resta stabile in Sicilia, dove nelle ultime 24 ore, si sono registrati 567 nuovi casi di Covid-19 (contro i 648 di ieri), su 22.766 tamponi processati. Il tasso di positività è in discesa anche se di un decimo: 2,49% contro, il 2,58% di ieri. E’ quanto emerge dal bollettino diffuso dal Ministero della Salute di domenica 22 novembre.

In ospedale ci sono ricoverati 379 persone (ieri 386). In area medica ci sono 339 persone (ieri 350), e 40 in terapia intensiva. I morti sono stati 9 e il totale delle vittime sale così a 7.146.

I nuovi casi nelle nove singole province siciliane: Palermo: 13, Catania: 195, Messina: 206, Siracusa: 55, Trapani: 39, Ragusa: 22, Caltanissetta: 27, Agrigento: 8, Enna: 2.