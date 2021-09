Covid in Sicilia, contagio resta stabile: 422 nuovi casi

Contagio stabile in Sicilia, con altri 422 nuovi casi positivi di Covid-19, registrati nelle ultime 24 ore, a fronte di 10.771 tamponi processati. L’incidenza sale al 3,9%, ieri era al 3,1%. L’isola torna in testa nei nuovi contagi giornalieri. Emerge dal bollettino diffuso dal Ministero della Salute di domenica 26 settembre.

I nuovi casi nelle singole province siciliane: Palermo: 68 (83.091 casi complessivi dall’inizio della pandemia); Catania: 140 (73.876); Messina: 24 (33.638); Siracusa: 73 (23.010); Ragusa: 37 (19.565); Trapani: 48 (19.481); Caltanissetta: 17 (17.637); Agrigento: 10 (17.094); Enna: 5 (9.130).

Gli attuali positivi sono 17.003, con una diminuzione di 264 casi. I guariti sono 683, mentre si registrano altre 3 vittime, che portano il totale dei decessi a 6.785. Sul fronte ospedaliero sono adesso 607 i ricoverati, uno in meno rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva sono 73, 4 in meno rispetto a ieri.