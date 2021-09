Akragas batte Marineo 1-0, rete di Lukas Corner all’undicesino della ripresa.

Domenica pomeriggio vincente per l’Akragas:, all’Esseneto ha battuto l’Oratorio San Ciro e Giorgio di Marineo, squadra che in queste prime battute di stagione si è dimostrata tra le più ostiche del girone A di Eccellenza. Così , i biancazzurri portano a casa tre punti. Una partita importante che arriva dopo la sconfitta a tavolino rimediata contro la Nissa per l’utilizzo in regime di squalifica di Stefano Maiorano.