Covid in Sicilia, contagio record: 2.819 nuovi casi e altri 28 morti

Contagio record in Sicilia, dove nelle ultime 24 ore sono stati diagnosticati 2.819 nuovi casi da Covid, a fronte di 50.332 tamponi processati dal sistema sanitario regionale (ieri i nuovi casi erano stati 2.087). E ci sono altre 28 vittime. Emerge dal bollettino del Ministero della Salute di martedì 28 dicembre.

Sul fronte ospedaliero sono 773 i ricoverati, con 35 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 88, sette casi in più rispetto a ieri. Gli attuali positivi sono 32.143. I nuovi casi nelle nove province siciliane: Catania 659, Messina 469, Palermo 445, Agrigento 248, Enna 234, Ragusa 207, Siracusa 194, Caltanissetta 183, Trapani 180.