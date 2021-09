Covid in Sicilia, contagi in calo: 492 nuovi casi. Si avvicina la zona bianca

Registrati “solo” 492 nuovi casi di Covid-19 (contro i 514 di ieri), in Sicilia, nelle ultime 24 ore, a fronte di 17.814 tamponi processati, con il tasso di positività che passa dal 4,1%, al 2,76%. I morti sono 23, ma si tratta di riconteggi dei giorni scorsi, e totale delle vittime siciliane arriva a 6.723.

Emerge dal bollettino del Ministero della Salute di martedì 21 settembre. Buone notizie arrivano anche dal fronte ospedaliero: i ricoverati nell’isola sono complessivamente 736 (ieri erano 756), dei quali 646 in area medica, e 90 in terapia intensiva (ieri 96). La Sicilia, la prossima settimana, potrebbe lasciare la zona gialla, e tornare in quella bianca.