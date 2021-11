Covid in Sicilia, contagi continuano a salire: 572 nuovi casi

In Sicilia i nuovi contagi da Covid continuano a salire. Nelle ultime 24 ore registrati 572 nuovi casi, su 23.284 tamponi processati e l’indice di positività balza a 2,5% (ieri 1,5%). La Sicilia, che continua a registrare un trend in crescita, è quinta per numero di contagi giornalieri. Le vittime sono 9. Emerge dal bollettino del Ministero della Salute di mercoledì 10 novembre.

Attualmente ci sono 8.671 positivi in Sicilia, di cui 320 ricoverati in regime ordinario, 50 in terapia intensiva e 8.301 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 296.911 e i decessi a 7.069. Da inizio pandemia sono state 312.651 le persone contagiate dal Covid nell’Isola.

I nuovi casi nelle nove province siciliane: Palermo: 92, Catania: 163, Messina: 134, Siracusa: 60, Trapani: 23, Ragusa: 6, Caltanissetta: 33, Agrigento: 43, Enna: 18.