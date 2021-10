Covid in Sicilia, calano ancora i ricoveri in ospedale

Ricoveri in ospedale e nelle intensive ancora in calo, in aumento invece i nuovi positivi. Nelle ultime 24 ore, in Sicilia, registrati 469 nuovi casi di Covid-19, con 14.977 tamponi processati. Il tasso di positività raddoppia e passa dal 1,63% di ieri, al 3,13% di oggi. Sono questi i numeri del bollettino del Ministero della Salute di oggi venerdì 8 ottobre.

I nuovi casi nelle nove province siciliane: Palermo 42, Catania 298, Messina 15, Siracusa 50, Trapani 13, Ragusa 10, Caltanissetta 18, Agrigento 15, Enna 8.

Le persone ricoverate in ospedale sono complessivamente 405 (ieri erano 415) delle quali 365 in area medica (ieri 370), e 40 in terapia intensiva (ieri 45). I morti sono stati 3 e il totale delle vittime siciliane sale a 6.880. Gli attuali positivi sono 11.198, dei quali 10.793 in isolamento domiciliare. Ci sono anche 1.048 guariti.