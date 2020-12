Covid in Sicilia, bollettino del 30 dicembre: i contagi tornano a salire. Oltre mille nelle ultime 24 ore

Tornano a crescere i contagi in Sicilia, nonostante le restrizioni, e le istituzioni delle zone “rossa” e “arancione”. Nelle ultime 24 ore, registrati 1.084 nuovi positivi (ieri erano 995), a fronte di 8.497 tamponi effettuati. E ci sono stati altri 29 decessi. I dati emergono dall’ultimo bollettino del Ministero della Salute, aggiornato alle 15 di oggi, mercoledì 30 dicembre.

Questa la suddivisione dei nuovi casi nelle province siciliane: 251 a Catania, 292 a Palermo, 232 a Messina, 46 a Ragusa, 76 a Trapani, 98 a Siracusa, 57 a Caltanissetta, e 12 ad Agrigento.

Sono 33.387 gli attuali positivi, di questi 1.085 sono i ricoverati in ospedale con sintomi, e 166 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 32.136 persone. I casi totali di Coronavirus in Sicilia dall’inizio della pandemia sono 92.385. I guariti sono 56.577, i decessi salgono a 2.381.