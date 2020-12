Commissione Salute Ars: via libera a incremento ore ai medici veterinari

Via libera da parte della commissione Salute dell’Ars all’emendamento che prevede l’incremento delle ore di incarico a tempo indeterminato ai medici veterinari specialisti ambulatoriali interni incaricati presso le Aziende provinciali e l’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia. Lo fa sapere in una nota la presidente della commissione Salute dell’Ars Margherita La Rocca Ruvolo a margine dell’esame per il parere degli emendamenti aggiuntivi presentati in commissione Bilancio al disegno di legge n. 893 recante “Disposizioni finanziari e per il sostegno ai processi di crescita e ripartenza del sistema produttivo regionale”.