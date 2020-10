Covid in Sicilia, avviata la didattica a distanza in tutte le scuole superiori

Avviata in tutti gli istituti superiori della Sicilia la didattica a distanza, che a differenza delle altre regioni riguarda il 100% degli alunni come dispone un’ordinanza del presidente Nello Musumeci. Fino ad ora non si registrano grosse criticità, come conferma l’assessore regionale all’Istruzione Roberto Lagalla.

“Le scuole sono luoghi sicuri e lo hanno dimostrato in questi mesi – sottolinea -. La scelta presa dal governo regionale è stata dettata dalla volontà di ridurre la pressione sulla mobilità”. La decisione della Regione era stata contestata dal dirigente dell’Ufficio scolastico regionale Stefano Suraniti, secondo il quale il breve preavviso non avrebbe consentito alle istituzioni scolastiche “di intervenire tempestivamente e di organizzarsi al fine di rendere fruibile immediatamente per tutti gli studenti la Dad”.