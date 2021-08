Covid, in Sicilia aumentano i nuovi positivi e i ricoverati

Negli ultimi sette giorni i nuovi positivi in Sicilia sono stati 5.097, il 14,7% in più rispetto alla settimana precedente, quando già si era registrato un incremento del 23,5%. E’ cresciuto anche il rapporto fra tamponi positivi e tamponi effettuati, passato dal 4,5% al 5,1%. Non si superavano i 5 mila nuovi positivi in una settimana da tre mesi.

Il numero dei nuovi positivi in sei settimane si è più che sestuplicato. Nella settimana appena conclusa si sono registrati 28 nuovi ingressi in terapia intensiva (il doppio della settimana precedente). Il numero dei guariti (228475) è cresciuto di 2200 unità rispetto alla settimana precedente.

Il numero di persone decedute registrato nella settimana è pari a 39 (la settimana scorsa 23), e il tasso di letalità (deceduti/totale positivi) è pari al 2,4% (2,5% la settimana scorsa). I ricoverati complessivamente rappresentano il 3,4% degli attuali positivi.