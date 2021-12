Covid in Sicilia, altri 1.410 nuovi casi e ricoveri in netto aumento

Contagio sostanzialmente stabile, ma ricoveri in netto aumento. Nelle ultime 24 ore in Sicilia registrati 1.410 nuovi casi da Covid-19 (ieri erano stato 1.423), con 35.091 tamponi processati, e il tasso di positività scende di poco: dal 4,46% di ieri, al 4,01% di oggi. Emerge dal bollettino del 22 dicembre del Ministero della Salute.

I ricoveri sono in metto aumento (+29). In ospedale ci sono ricoverate 634 persone (ieri erano 605), delle quali 561 in area medica con sintomi (ieri 538) e 73 in terapia intensiva (ieri 67). I morti sono stati 17 e il numero totale delle vittime siciliane del virus sale a 7.381.

I nuovi casi nelle nove province siciliane: Palermo: 203, Catania: 386, Messina: 193, Siracusa: 180, Trapani: 144, Ragusa: 57, Caltanissetta: 152, Agrigento: 11, Enna: 124.