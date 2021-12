Covid in Sicilia, altra ondata di positivi: 870 nuovi casi

Nuova ondata di casi Covid-19 in Sicilia, dove nelle ultime 24 ore sono state diagnosticate 870 infezioni (ieri i nuovi casi erano stati 549), su 25.285 tamponi processati e ci sono altre 6 vittime. Oggi la Sicilia si ritrova al settimo posto in Italia per incremento di nuovi casi giornalieri. Emerge dal bollettino odierno del Ministero della Salute, di domenica 5 dicembre.

Gli attuali positivi sono 13.317, con un aumento di 472 casi. Sul fronte ospedaliero sono 347 i ricoverati, con 2 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 43 due casi in meno rispetto a ieri. La suddivisione dei nuovi casi nelle nove province siciliane: Catania 258, Palermo 163, Messina 134, Siracusa 91, Caltanissetta 87, Trapani 71, Agrigento 32, Ragusa 21, Enna 13.