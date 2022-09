Covid in Sicilia: accertati 959 nuovi positivi, e ci sono 7 vittime

Sono 959 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 10.578 tamponi processati. Ieri i positivi erano 979. Il tasso di positività è al 9%, in diminuzione rispetto al 9,5% di ieri. La Sicilia è al settimo posto per contagi. Emerge dal bollettino del Ministero della Salute di giovedì 15 settembre.

Gli attuali positivi sono 37.150, con un aumento di 952 casi. Non si registrano nuovi guariti, mentre sono 7 le vittime. Il totale dei decessi sale a 12.174. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 243, 12 in meno rispetto a ieri e in terapia intensiva sono 19, quattro in meno rispetto al giorno prima.

I nuovi casi nelle singole province siciliane: Palermo 247, Catania 207, Messina 174, Siracusa 99, Trapani 72, Ragusa 51, Caltanissetta 41, Agrigento 43, Enna 25.