Covid in Sicilia, 581 nuovi casi. Attuali positivi oltre 11mila

Nelle ultime 24 ore in Sicilia 581 nuovi casi positivi di Covid-19, a fronte di 9.282 tamponi effettuati. Non ci sono vittime. Lo riporta il bollettino diffuso dal Ministero della Salute, di domenica 1 agosto. I nuovi casi nelle nove province siciliane: Catania 109, Palermo 106, Ragusa 73, Siracusa 72, Messina 67, Trapani 62, Caltanissetta 58, Agrigento 34, Enna 0.

Le nuove 581 infezioni portano il totale degli attuali positivi nell’Isola a 11.219 (seconda regione d’Italia per numero di attualmente infetti), di cui 10.891 in isolamento fiduciario, 295 pazienti ricoverati in ospedale con sintomi da Covid, 33 persone ricoverate in reparti di Terapia intensiva (ieri erano 31).

I casi totali di coronavirus dall’inizio della pandemia in Sicilia sono 243.541, i guariti sono arrivati a 226.275, mentre i decessi sono stati 6.047.