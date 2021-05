Covid in Sicilia, 494 nuovi casi. L’Isola vede la fine del tunnel

La Sicilia vede la fine del tunnel, e aspetta la zona gialla, quasi sicuramente a partire da lunedì 17 maggio. Nelle ultime 24 ore, accertati 494 nuovi casi positivi al Covid-19, meno 357 rispetto a ieri, a fronte di 14.337 tamponi effettuati. E’ il dato più basso degli ultimi due mesi. I morti sono stati 14. Emerge dal bollettino del Ministero della Salute, aggiornato alle ore 15 di domenica 9 maggio.

La distribuzione dei nuovi casi tra le nove province siciliane: 15 ad Agrigento, 108 a Palermo, 103 a Catania, 78 a Messina, 68 a Ragusa, 59 a Caltanissetta, 40 a Siracusa, 19 a Trapani, e 4 a Enna.

Gli attuali positivi nell’Isola sono 22.145, di cui 974 ricoverati in ospedale in degenza ordinaria (meno 21 rispetto a ieri), e altri 136 pazienti in terapia intensiva (meno 4 rispetto a ieri). In isolamento domiciliare si trovano 21.035. I casi totali dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono 215.827. I guariti sono complessivamente 188.122, mentre il numero delle vittime sale a 5.560.