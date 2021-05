Al via le ciclopasseggiate tra i borghi dell’Agrigento rurale (VIDEO)

Da Agrigento a Montaperto e Giardina.

Ciclopasseggiata tra Agrigento e i borghi di Montaperto e Giardina Gallotti.

Il rilancio del territorio riparte da viaggi lenti e sostenibili – da percorrere in mountain bike, in bicicletta o a piedi – e una nuova offerta eco-turistica dedicata agli amanti di Natura e Sport. Un affascinante itinerario da percorrere in bici nel cuore dell’Agrigento rurale. Si è appena conclusa la prima Ciclopasseggiata organizzata da Immagina che ha fatto vivere ai partecipanti un’esperienza straordinaria facendo conoscere il nostro territorio da una prospettiva unica e a pieni polmoni. Una giornata fantastica, con gente meravigliosa e tanta tanta voglia di vivere. Presto ce ne sarnno delle altre, nel mentre rendiamo omaggio alla magia delle due ruote idolatrando la nostra terra.