Covid in Sicilia: 301 nuovi casi, 4 morti e ricoveri in crescita

Sono stati 301 i nuovi casi di Covid-19 in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 21.104 tamponi processati, con altri 4 morti, e il totale dei decessi dall’inizio della pandemia sale a 7.046. Il tasso di positività passa dal 1,89% di ieri, al 1,42% di oggi. Crescono invece i ricoveri in ospedale. E’ quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute di sabato 6 novembre.

Le persone ricoverate in ospedale sono 367 (ieri erano 350) delle quali 324 in area medica, (ieri 311) e 43 in terapia intensiva (ieri erano 39). I nuovi casi nelle nove province siciliane: Palermo: 27, Catania: 134, Messina: 7, Siracusa: 52, Trapani: 26, Ragusa: 11, Caltanissetta: 18, Agrigento: 20, Enna: 6.