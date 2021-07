Covid in Sicilia: 300 nuovi casi. Tasso di positività al 3,15 per cento

Sono 300 i nuovi casi di Covid-19 registrati, in Sicilia, nelle ultime 24 ore (ieri erano 404), su 9.523 tamponi processati. Il tasso di positività è del 3,15%, contro il 6,92% di ieri. C’è stato anche un morto, e il numero delle vittime in Sicilia sale a 6.007. Sono i dati diffusi dal bollettino del Ministero della Salute di lunedì 19 luglio.

I nuovi casi nelle nove province siciliane: Palermo: 62 (70.572 casi complessivi dall’inizio della pandemia); Catania: 62 (61.035); Messina: 15 (26.920); Siracusa: 7 (16.929); Trapani: 13 (14.481); Ragusa: 0 (13.584); Caltanissetta: 130 (12.860); Agrigento: 1 (12.611); Enna: 10 (6.804).

Gli attuali positivi nell’Isola sono 5.381, dei quali 5.205 in isolamento domiciliare. In ospedale ci sono complessivamente 176 persone, dei quali 154 in area medica e 22 in terapia intensiva.