Avvocato positivo al Covid, disposti screening e sanificazione

Un avvocato è risultato positivo al Covid-19, e lo ha saputo pochi giorni dopo aver partecipato ad un’udienza, del processo antimafia “Kerkent”. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, con una nota a firma del presidente Vincenza Gaziano, e del segretario Luigi Mulone, ha comunicato a tutti gli iscritti l’invito a sottoporsi allo screening.

All’udienza, che si è celebrata giovedì mattina, erano presenti almeno venticinque persone, fra avvocati, imputati, magistrati, e altro personale, anche del pubblico. Per il momento non sono previsti provvedimenti di chiusure, come avvenuto nelle scorse settimane in seguito alla positività di un cancelliere dell’ufficio Gip, e di un magistrato della Procura.

Il presidente del Tribunale di Agrigento ha disposto uno screening, per tutti i magistrati e personale giudiziario, che hanno partecipato a quell’udienza. Lo stesso potranno faranno gli avvocati, mentre l’aula sarà sanificata. L’attività giudiziaria, in ogni caso, a fine settimana si fermerà per la pausa estiva, che terminerà domenica 5 settembre.