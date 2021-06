Covid in Sicilia, 183 nuovi casi. Gli attuali positivi sono 5.615

Sono 183 i nuovi casi di Covid-19 accertati in Sicilia, nelle ultime 24 ore, (ieri erano stati 170). Il numero dei tamponi processati è stato di 13.525, e il tasso di positività è di 1,35 (ieri era del 1,19 %). I morti sono stati invece 5 (ieri 3) e il totale delle vittime è di 5.936. Emerge dal bollettino del Ministero della Salute, di sabato 19 giugno.

Le persone attualmente positive in Sicilia sono 5.615, delle quali, 268 ricoverate in ospedale (28 in terapia intensiva), e 5.347 in isolamento domiciliare.

I nuovi casi suddivisi nelle nove province siciliane: Palermo: 11 (69.919 casi complessivi dall’inizio della pandemia); Catania: 27 (60.056); Messina: 20 (26.672); Siracusa: 9 (16.588); Trapani: 29 (14.027); Ragusa: 30 (12.975); Agrigento: 19 (12.044); Caltanissetta: 27 (11.742); Enna: 11 (6.429).