Covid in Sicilia, 1.288 nuovi casi. In aumento i ricoverati in ospedale

Continua a mantenersi stabile il contagio nell’Isola. Oggi altri 1.288 nuovi casi positivi da Covid-19, più 140 rispetto a ieri, a fronte di 29.049 tamponi effettuati. I morti sono stati 10. Emerge dal bollettino del Ministero della Salute, aggiornato alle ore 15 di oggi, mercoledì 21 aprile.

I nuovi casi distribuiti per le nove province siciliane: Agrigento 90 (9.831 casi complessivi dall’inizio della pandemia); Palermo: 298 (61.762); Catania: 517 (50.876); Messina: 98 (23.705); Siracusa: 98 (13.983); Trapani: 43 (12.613); Ragusa: 7 (10.656); Caltanissetta: 110 (9.972); Enna: 27 (5.680).

Gli attuali positivi nell’Isola sono 25.188, di cui 1.274 ricoverati in ospedale in degenza ordinaria (più 19 rispetto a ieri), e altri 182 pazienti in terapia intensiva (più 2 rispetto a ieri). In isolamento domiciliare si trovano 23.732. I casi totali dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono 199.078. I guariti sono complessivamente 168.672, mentre il numero delle vittime sale a 5.218.