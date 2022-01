Covid in provincia di Agrigento, una vittima e 165 nuovi casi

Un altro decesso per Covid, a Palma di Montechiaro, e accertati 165 nuovi casi, a fronte di 2.703 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp sull’andamento della pandemia per la provincia di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 37.772 (1 marzo 2020 – 20 gennaio 2022). In totale i guariti salgono a 21.864. Gli attuali positivi sono 15.487, di cui 15.422 in isolamento domiciliare, e 65 ricoverati in ospedale. Sono 3 le persone che si trovano in terapia intensiva, 2 all’ospedale “Parlapiano” di Ribera, e 1 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Gli altri ricoverati: 30 pazienti al presidio ospedaliero riberese, 28 all’ospedale di Agrigento, e 4 in strutture lowcare. Complessivamente 420 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio della pandemia, in provincia di Agrigento, 207.865 tamponi processati.

Ad Agrigento città gli attuali positivi segnati nel report del 20 gennaio 2022 sono 2.086.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 20 gennaio: Agrigento 4.383 (2.086 attuali contagiati, 2.267 guariti e 30 deceduti); Alessandria della Rocca 192 (106 attuali contagiati, 85 guariti e 1 deceduto); Aragona 506 (218 attuali contagiati, 282 guariti e 6 deceduti); Bivona 169 (86 attuali contagiati, 82 guariti e 1 deceduto); Burgio 170 (32 attuali contagiati, 137 guariti e 1 deceduto); Calamonaci 148 (45 attuali contagiati, 100 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 300 (105 attuali contagiati, 190 guariti, e 5 deceduti); Camastra 221 (91 attuali contagiati, 125 guariti, e 5 deceduti); Cammarata 550 (303 attuali contagiati, 245 guariti e 2 deceduti); Campobello di Licata 936 (362 attuali contagiati, 557 e guariti, e 17 deceduti); Canicattì 3.984 (1.638 attuali contagiati, 2.297 guariti e 49 deceduti); Casteltermini 598 (314 attuali contagiati, 278 guariti e 6 deceduti); Castrofilippo 386 (141 attuali contagiati, 239 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 361 (64 attuali contagiati, 294 guariti e 3 deceduti); Cianciana 235 (158 attuali contagiati, 72 guariti e 5 deceduti); Comitini 102 (47 attuali contagiati, e 55 guariti); Favara 3.492 (1.656 attuali contagiati, 1.810 guariti e 26 deceduti); Grotte 424 (236 attuali contagiati, 185 guariti e 3 deceduti); Joppolo Giancaxio 136 (51 attuali contagiati, 84 guariti e 1 deceduto); Licata 3.082 (1.042 attuali contagiati, 2.010 guariti, 30 deceduti); Lucca Sicula 136 (32 attuali contagiati, e 104 guariti); Menfi 697 (288 attuali contagiati, 399 guariti e 10 deceduti); Montallegro 225 ( 33 attuali contagiati, 186 guariti e 6 deceduti); Montevago 145 (31 attuali contagiati, 112 guariti e 2 deceduti); Naro 573 (212 attuali contagiati, 349 guariti e 12 deceduti); Palma di Montechiaro 2.598 (1.280 attuali contagiati, 1.292 guariti e 26 deceduti); Porto Empedocle 1.529 (692 attuali contagiati, 823 guariti, e 14 deceduti); Racalmuto 640 (270 attuali contagiati, 365 guariti e 5 deceduti); Raffadali 1.172 (477 attuali contagiati, 680 guariti, e 15 deceduti); Ravanusa 1.087 (299 attuali contagiati, 777 guariti, 11 deceduti); Realmonte 401 (211 attuali contagiati, 187 guariti e 3 deceduti); Ribera 2.318 (368 attuali contagiati, 1.924 guariti e 26 deceduti); Sambuca di Sicilia 446 (106 attuali contagiati, 314 guariti e 26 deceduti); San Biagio Platani 204 (38 attuali contagiati, 158 guariti, e 8 deceduti); San Giovanni Gemini 614 (338 attuali contagiati, 272 guariti e 4 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 78 (22 attuali contagiati, e 56 guariti); Santa Elisabetta 124 (40 attuali contagiati, 83 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 548 (214 attuali contagiati, 325 guariti e 9 deceduti); Santo Stefano Quisquina 292 (210 attuali contagiati, 79 guariti e 3 deceduti); Sciacca 2.421 (1.232 attuali contagiati, 1.157 guariti e 32 deceduti); Siculiana 597 (260 attuali contagiati, 331 guariti, e 6 deceduti); Villafranca Sicula 85 (23 attuali contagiati, 61 guariti e 1 deceduto).

Salgono a 32 i migranti attualmente positivi al Covid tra le strutture di accoglienza, e le navi quarantena.