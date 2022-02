Covid in provincia di Agrigento: una nuova vittima e 497 nuovi casi

C’è un nuovo decesso per Covid ad Agrigento, e accertati altri 497 nuovi casi positivi, a fronte di 1.830 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp sull’andamento della pandemia per la provincia di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 54.237 (1 marzo 2020 – 23 febbraio 2022). In totale i guariti salgono a 44.394. Gli attuali positivi scendono a 9.377, di cui 9.332 in isolamento domiciliare, e 45 ricoverati in ospedale. Sono 2 le persone che si trovano in terapia intensiva, 1 all’ospedale “Parlapiano” di Ribera, e 1 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Gli altri ricoverati: 22 pazienti al presidio ospedaliero riberese, 19 all’ospedale di Agrigento, e 2 in strutture lowcare. Complessivamente 466 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio della pandemia, in provincia di Agrigento, 275.919 tamponi processati.

Ad Agrigento città gli attuali positivi segnati nel report del 23 febbraio 2022 sono 1.368.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 23 febbraio: Agrigento 6.917 (1.368 attuali contagiati, 5.513 guariti e 36 deceduti); Alessandria della Rocca 277 (30 attuali contagiati, 246 guariti e 1 deceduto); Aragona 786 (149 attuali contagiati, 631 guariti e 6 deceduti); Bivona 235 (31 attuali contagiati, 203 guariti e 1 deceduto); Burgio 235 (19 attuali contagiati, 215 guariti e 1 deceduto); Calamonaci 226 (8 attuali contagiati, 215 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 395 (49 attuali contagiati, 340 guariti, e 6 deceduti); Camastra 298 (61 attuali contagiati, 232 guariti, e 5 deceduti); Cammarata 978 (258 attuali contagiati, 718 guariti e 2 deceduti); Campobello di Licata 1.387 (213 attuali contagiati, 1.156 guariti, e 18 deceduti); Canicattì 5.408 (967 attuali contagiati, 4.389 guariti e 52 deceduti); Casteltermini 845 (129 attuali contagiati, 710 guariti e 6 deceduti); Castrofilippo 426 (23 attuali contagiati, 397 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 445 (38 attuali contagiati, 404 guariti e 3 deceduti); Cianciana 340 (69 attuali contagiati, 265 guariti e 6 deceduti); Comitini 124 (12 attuali contagiati, e 112 guariti); Favara 4.869 (728 attuali contagiati, 4.113 guariti e 28 deceduti); Grotte 619 (124 attuali contagiati, 492 guariti e 3 deceduti); Joppolo Giancaxio 165 (27 attuali contagiati, 137 guariti e 1 deceduto); Licata 4.978 (1.220 attuali contagiati, 3.723 guariti, 35 deceduti); Lucca Sicula 153 (4 attuali contagiati, 148 guariti, 1 deceduto); Menfi 1.045 (258 attuali contagiati, 775 guariti e 12 deceduti); Montallegro 250 ( 10 attuali contagiati, 234 guariti e 6 deceduti); Montevago 199 (34 attuali contagiati, 163 guariti e 2 deceduti); Naro 886 (133 attuali contagiati, 741 guariti e 12 deceduti); Palma di Montechiaro 3.806 (723 attuali contagiati, 3.053 guariti e 30 deceduti); Porto Empedocle 2.068 (355 attuali contagiati, 1.697 guariti, e 16 deceduti); Racalmuto 952 (134 attuali contagiati, 813 guariti e 5 deceduti); Raffadali 1.660 (312 attuali contagiati, 1.330 guariti, e 18 deceduti); Ravanusa 1.716 (308 attuali contagiati, 1.395 guariti, 13 deceduti); Realmonte 536 (61 attuali contagiati, 471 guariti e 4 deceduti); Ribera 2.825 (195 attuali contagiati, 2.601 guariti e 29 deceduti); Sambuca di Sicilia 458 (28 attuali contagiati, 403 guariti e 27 deceduti); San Biagio Platani 254 (64 attuali contagiati, 182 guariti, e 8 deceduti); San Giovanni Gemini 1.113 (292 attuali contagiati, 816 guariti e 5 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 98 (11 attuali contagiati, e 87 guariti); Santa Elisabetta 174 (38 attuali contagiati, 135 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 714 (105 attuali contagiati, 599 guariti e 10 deceduti); Santo Stefano Quisquina 390 (53 attuali contagiati, 334 guariti e 3 deceduti); Sciacca 3.654 (591 attuali contagiati, 3.025 guariti e 38 deceduti); Siculiana 684 (87 attuali contagiati, 591 guariti, e 6 deceduti); Villafranca Sicula 122 (22 attuali contagiati, 99 guariti e 1 deceduto).

Sono 45 i migranti attualmente positivi al Covid tra le strutture di accoglienza, e le navi quarantena.