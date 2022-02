Ars approva un ordine del giorno a sostegno dell’Ucraina

“Quanto sta accadendo tra Russia e Ucraina pone l’obbligo di una riflessione a livello nazionale, europeo e intercontinentale sulle misure da mettere in campo a sostegno dell’Ucraina e a tutela dei principi del diritto internazionale”. Commenta così Giusi Savarino la seduta d’Aula in cui è stato approvato un ordine del giorno sul tema, di cui è prima firmataria.

“Questa escalation militare alle porte dell’Europa deve vedere agire l’Italia di concerto con i partner atlantici nell’implementazione di ogni possibile azione diplomatica in grado di minimizzare il costo in termini di vite umane” prosegue la parlamentare. “Per questo ho ritenuto doveroso sottoporre questo odg ai colleghi del gruppo DB e Attiva Sicilia – poi in aula sottoscritto anche dagli altri colleghi onorevoli – per impegnare il Governo regionale e tutta l’Assemblea siciliana in azioni di solidarietà civile e a tutela di tutti i comparti produttivi che di riflesso saranno colpiti dalle sanzioni alla Russia. Infine, ci auguriamo che l’Europa mostri oggi più che mai il suo volto coeso” conclude l’onorevole.