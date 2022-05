Covid in provincia di Agrigento, un morto e altri 53 nuovi positivi

C’è una nuova vittima per Covid a Racalmuto, e accertati altri 53 nuovi casi positivi, a fronte di 1.321 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp sull’andamento della pandemia per la provincia di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 99.464 (1 marzo 2020 – 30 maggio 2022). In totale i guariti sono 96.804. Gli attuali positivi sono 2.105, di cui 2.090 in isolamento domiciliare, e 15 ricoverati in ospedale. Sono 2 i pazienti che si trovano ricoverati in terapia intensiva all’ospedale “F Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 4 pazienti al presidio ospedaliero riberese, 8 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e 1 in un ospedale fuori provincia. Complessivamente 555 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del Coronavirus, in provincia di Agrigento, 426.157 tamponi processati.

Ad Agrigento città gli attuali positivi segnati nel report del 30 maggio 2022 sono 373.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 30 maggio: Agrigento 13.435 (373 attuali contagiati, 13.007 guariti e 55 deceduti); Alessandria della Rocca 492 (19 attuali contagiati, 471 guariti e 2 deceduti); Aragona 1.845 (42 attuali contagiati, 1.795 guariti e 8 deceduti); Bivona 791 (42 attuali contagiati, 748 guariti e 1 deceduto); Burgio 533 (10 attuali contagiati, 520 guariti e 3 deceduti); Calamonaci 313 (2 attuali contagiati, 308 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 593 (10 attuali contagiati, 577 guariti, e 6 deceduti); Camastra 537 (13 attuali contagiati, 518 guariti, e 6 deceduti); Cammarata 1.462 (21 attuali contagiati, 1.438 guariti e 3 deceduti); Campobello di Licata 2.526 (68 attuali contagiati, 2.438 guariti, e 20 deceduti); Canicattì 9.620 (158 attuali contagiati, 9.405 guariti e 57 deceduti); Casteltermini 1.770 (39 attuali contagiati, 1.723 guariti e 8 deceduti); Castrofilippo 708 (3 attuali contagiati, 699 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 746 (7 attuali contagiati, 735 guariti e 4 deceduti); Cianciana 738 (12 attuali contagiati, 720 guariti e 6 deceduti); Comitini 221 (9 attuali contagiati, e 212 guariti); Favara 9.539 (155 attuali contagiati, 9.353 guariti e 31 deceduti); Grotte 1.149 (16 attuali contagiati, 1.129 guariti e 4 deceduti); Joppolo Giancaxio 288 (4 attuali contagiati, 283 guariti e 1 deceduto); Licata 7.634 (166 attuali contagiati, 7.427 guariti, 41 deceduti); Lucca Sicula 344 (6 attuali contagiati, 337 guariti, 1 deceduto); Menfi 2.466 (54 attuali contagiati, 2.396 guariti e 16 deceduti); Montallegro 595 (11 attuali contagiati, 576 guariti e 8 deceduti); Montevago 489 (21 attuali contagiati, 466 guariti e 2 deceduti); Naro 1.446 (23 attuali contagiati, 1.410 guariti e 13 deceduti); Palma di Montechiaro 5.653 (46 attuali contagiati, 5.570 guariti e 37 deceduti); Porto Empedocle 3.964 (85 attuali contagiati, 3.862 guariti, e 17 deceduti); Racalmuto 1.818 (14 attuali contagiati, 1.796 guariti e 8 deceduti); Raffadali 3.000 (74 attuali contagiati, 2.907 guariti, e 19 deceduti); Ravanusa 2.555 (21 attuali contagiati, 2.520 guariti, 14 deceduti); Realmonte 1.140 (35 attuali contagiati, 1.100 guariti e 5 deceduti); Ribera 4.473 (59 attuali contagiati, 4.381 guariti e 33 deceduti); Sambuca di Sicilia 862 (36 attuali contagiati, 798 guariti e 28 deceduti); San Biagio Platani 727 (27 attuali contagiati, 690 guariti, e 10 deceduti); San Giovanni Gemini 1.678 (25 attuali contagiati, 1.647 guariti e 6 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 325 (6 attuali contagiati, 318 guariti e 1 deceduto); Santa Elisabetta 450 (13 attuali contagiati, 435 guariti e 2 deceduti); Santa Margherita Belice 1.269 (35 attuali contagiati,1.223 guariti e 11 deceduti); Santo Stefano Quisquina 791 (49 attuali contagiati, 739 guariti e 3 deceduti); Sciacca 8.303 (264 attuali contagiati, 7.991 guariti e 48 deceduti); Siculiana 1.352 (29 attuali contagiati, 1.316 guariti, e 7 deceduti); Villafranca Sicula 274 (3 attuali contagiati, 270 guariti e 1 deceduto).

Sono 3 i migranti attualmente positivi al Covid tra le strutture di accoglienza in territorio della provincia agrigentina, e le navi quarantena.