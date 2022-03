Covid in provincia di Agrigento: un morto e 908 nuovi positivi

Registrata una nuova vittima per Covid, a Burgio, e altri 908 nuovi casi positivi, a fronte di 2.556 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp sull’andamento della pandemia per la provincia di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 77.388 (1 marzo 2020 – 29 marzo 2022). In totale i guariti sono 66.872. Gli attuali positivi salgono a 10.010, di cui 9.958 in isolamento domiciliare, e 52 ricoverati in ospedale. Un paziente si trova in terapia intensiva, all’ospedale “Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 21 pazienti al presidio ospedaliero riberese, 27 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e 3 ricoverati in strutture lowcare. Complessivamente 507 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del coronavirus, in provincia di Agrigento, 350.753 tamponi processati.

Ad Agrigento città gli attuali positivi segnati nel report del 29 marzo 2022 sono 1.382.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 29 marzo: Agrigento 10.200 (1.382 attuali contagiati, 8.772 guariti e 46 deceduti); Alessandria della Rocca 383 (45 attuali contagiati, 337 guariti e 1 deceduto); Aragona 1.262 (218 attuali contagiati, 1.038 guariti e 6 deceduti); Bivona 467 (79 attuali contagiati, 387 guariti e 1 deceduto); Burgio 279 (26 attuali contagiati, 250 guariti e 3 deceduti); Calamonaci 253 (16 attuali contagiati, 234 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 435 (20 attuali contagiati, 409 guariti, e 6 deceduti); Camastra 427 (47 attuali contagiati, 375 guariti, e 5 deceduti); Cammarata 1.252 (132 attuali contagiati, 1.118 guariti e 2 deceduti); Campobello di Licata 2.009 (180 attuali contagiati, 1.811 guariti, e 18 deceduti); Canicattì 8.144 (976 attuali contagiati, 7.113 guariti e 55 deceduti); Casteltermini 1.356 (162 attuali contagiati, 1.187 guariti e 7 deceduti); Castrofilippo 566 (77 attuali contagiati, 483 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 573 (74 attuali contagiati, 495 guariti e 4 deceduti); Cianciana 571 (137 attuali contagiati, 428 guariti e 6 deceduti); Comitini 174 (27 attuali contagiati, e 147 guariti); Favara 7.339 (1.061 attuali contagiati, 6.247 guariti e 31 deceduti); Grotte 947 (112 attuali contagiati, 832 guariti e 3 deceduti); Joppolo Giancaxio 218 (25 attuali contagiati, 192 guariti e 1 deceduto); Licata 6.221 (844 attuali contagiati, 5.339 guariti, 38 deceduti); Lucca Sicula 207 (35 attuali contagiati, 171 guariti, 1 deceduto); Menfi 1.726 (297 attuali contagiati, 1.415 guariti e 14 deceduti); Montallegro 437 ( 72 attuali contagiati, 359 guariti e 6 deceduti); Montevago 293 (41 attuali contagiati, 250 guariti e 2 deceduti); Naro 1.172 (153 attuali contagiati, 1.006 guariti e 13 deceduti); Palma di Montechiaro 5.107 (718 attuali contagiati, 4.355 guariti e 34 deceduti); Porto Empedocle 3.259 (488 attuali contagiati, 2.755 guariti, e 16 deceduti); Racalmuto 1.428 (169 attuali contagiati, 1.254 guariti e 5 deceduti); Raffadali 2.330 (238 attuali contagiati, 2.054 guariti, e 18 deceduti); Ravanusa 2.305 (208 attuali contagiati, 2.083 guariti, 14 deceduti); Realmonte 864 (126 attuali contagiati, 734 guariti e 4 deceduti); Ribera 3.652 (290 attuali contagiati, 3.330 guariti e 32 deceduti); Sambuca di Sicilia 533 (52 attuali contagiati, 454 guariti e 27 deceduti); San Biagio Platani 426 (74 attuali contagiati, 344 guariti, e 8 deceduti); San Giovanni Gemini 1.375 (123 attuali contagiati, 1.246 guariti e 6 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 207 (61 attuali contagiati, e 146 guariti); Santa Elisabetta 328 (90 attuali contagiati, 237 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 972 (136 attuali contagiati, 826 guariti e 10 deceduti); Santo Stefano Quisquina 551 (70 attuali contagiati, 478 guariti e 3 deceduti); Sciacca 5.409 (748 attuali contagiati, 4.617 guariti e 44 deceduti); Siculiana 1.015 (121 attuali contagiati, 888 guariti, e 6 deceduti); Villafranca Sicula 166 (28 attuali contagiati, 137 guariti e 1 deceduto).

Sono 14 i migranti attualmente positivi al Covid tra le strutture di accoglienza, e le navi quarantena.